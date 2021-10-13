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Две машины провалились в коммунальную яму в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/typical_nsk

Две машины провалились в яму из-за порыва трубопровода в центре Новосибирска, сообщает Сибирская генерирующая компания.

В среду в 13.00 произошел порыв на магистральном трубопроводе по улицы Семьи Шамшиных.

«Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет компенсирован автовладельцам», — говорится в сообщении.

Поврежденный участок отключен, в контуре отключения — 21 многоквартирный дом и три больницы. до четверга планируется устранить повреждение.

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