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Новый сезон сериала «Училки в законе» выходит на «Пятнице!»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Пятница!»

Второй сезон комедийного сериала «Училки в законе» с Марией Шалаевой в главной роли стартует на канале «Пятница!» в четверг, 14 октября. В новом сезоне четырех учительниц из Благовещенска ждут новые вызовы, а героиня Шалаевой найдет свою любовь, сообщила пресс-служба телеканала.

Спустя год после событий первого сезона четыре простых учительницы из Благовещенска — химичка, русичка, математичка и англичанка — вновь оказываются вовлечены в новые передряги. За это время подруги-училки рассорились. Девушкам предстоит забыть об обидах и объединиться перед новыми врагами. На этот раз лидером «банды» станет англичанка. Катерина вынуждена в это время решать проблемы на любовном фронте, что еще больше отдаляет ее от боевых подруг.

«Моя героиня разрушила стереотип об учителях. Она может говорить с учениками на одном языке: втайне все подростки мечтают именно о таком педагоге. Думаю, мое обаяние сработало на зрителей, поэтому Катя им и нравится. А мне в ней больше всего нравится чувство юмора — это признак ума», — цитирует пресс-служба «Пятницы!» актрису Марию Шалаеву.

Премьера второго сезона сериала «Училки в законе» — 14 октября на канале «Пятница!» Свежие серии будут выходить каждый четверг в 21.00.

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