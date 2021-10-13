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Мэрия Красноярска сняла ролик о гаджетозависимости

Источник:
Sibnet.ru
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Мэрия Красноярска сняла социальный ролик о зависимости от смартфонов и необходимости отрываться от них, чтобы замечать реальную жизнь.

«Я без него, как без рук", "опять "залип" в телефоне", "а разве твой телефон не приклеен к твоей руке"– это все про нас. Про взрослых и детей. Да, смартфон – одно из самых полезных изобретений: камера, кошелек, документы, даже ключи электронные. В нем есть все, и мы не замечаем, как проходит время. А заодно и жизнь», — говорится в описании к ролику, выложенному в соцсетях.

Авторы ролика считают, что телефон поможет скоротать время в автобусе, очереди, но не дома, когда рядом близкие или друзья.

Мэрия Красноярска рассказывает о жизни города во всех соцсетях, в том числе в TikTok. Последний ролик набрал 23,7 тысячи просмотров.

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