Мэрия Красноярска сняла ролик о гаджетозависимости

Мэрия Красноярска сняла социальный ролик о зависимости от смартфонов и необходимости отрываться от них, чтобы замечать реальную жизнь.
«Я без него, как без рук", "опять
"залип" в телефоне", "а разве твой телефон не приклеен к
твоей руке"– это все про нас. Про взрослых и детей. Да, смартфон – одно из
самых полезных изобретений: камера, кошелек, документы, даже ключи электронные.
В нем есть все, и мы не замечаем, как проходит время. А заодно и жизнь», — говорится в описании к ролику, выложенному в соцсетях.
Авторы ролика считают, что телефон поможет скоротать время в автобусе,
очереди, но не дома, когда рядом близкие или друзья.
Мэрия Красноярска рассказывает о жизни города во всех
соцсетях, в том числе в TikTok. Последний ролик набрал 23,7 тысячи просмотров.