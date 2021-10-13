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Подводная лодка «Магадан» вошла в состав российского флота

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Магадан» вошла в состав ВМФ России во вторник. На субмарине был поднят Андреевский флаг.

«Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение: мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль — подводную лодку "Магадан". Это уже третья подводная лодка, построенная на "Адмиралтейских ветвях" для Тихоокеанского флота», — цитирует врио начальника Главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.

«Магадан» — третья подводная лодка серии для Тихоокеанского флота (ТОФ), была заложена 1 ноября 2019 года. Подводная лодка «Волхов», вторая в серии, вошла в состав ТОФ 24 октября 2020 года. Первая подводная лодка, «Петропавловск-Камчатский», передана ВМФ в ноябре 2019 года.

Четвертая лодка «Уфа» строится. Пятая и шестая подводные лодки серии, - «Можайск» и «Якутск», были заложены на предприятии 23 августа 2021 года.

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