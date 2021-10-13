Ученые закончили проект крупного солнечного телескопа на Байкале

Ученые Института солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) завершили проектирование крупного солнечного телескопа с диаметром зеркала три метра (КСТ-3), который будет построен на территории Саянской солнечной обсерватории рядом с поселком Монды в Бурятии, сообщает пресс-служба ИСЗФ СО РАН.

Проект, работа над которым шла восемь лет, передан в главную государственную экспертизу. Как рассказал первый замдиректора института Сергей Олемской, проект уникален для России и мировой науки.

Разработчики спроектировали оптическую систему телескопа, основные механические узлы, вспомогательные системы, в том числе для отвода тепла из подкупольного пространства для обеспечения требуемого качества изображения, а также вращающуюся синхронно с главным зеркалом платформу для установки научных приборов. При проектировании учтена сейсмичность в 9 баллов, так как Монды находятся на территории Байкальской рифтовой зоны, где часто происходят землетрясения.

Проект включает саму башню телескопа, здание для технологического оборудования, лабораторный и административный корпуса. Телескоп будет располагаться в верхней части 30-метрового строения, что существенно улучшит условия наблюдения.

Высота всей конструкции составит 42 метра, общий вес телескопа — 120 тонн, вращающейся платформы — 90 тонн. Пространственное разрешение КСТ-3 будет равно 0,1 угловой секунды, временное разрешение — 1-5 секунд.

«Оптическая схема КСТ-3 включает 13 зеркал, главное зеркало изготовят из астроситалла — особого стеклокерамического материала толщиной 120 миллиметров, его масса составит 2,1 тысячи килограммов. Купол телескопа будет закрытого типа для защиты оптики от внешней среды, соблюдения теплового режима и обеспечения минимальной площади, подвергающейся солнечному излучению. Все это позволит получить изображение наилучшего качества», — сообщил Олемской.

Директор ИСЗФ СО РАН член-корреспондент РАН Андрей Медведев назвал основной научной задачей телескопа — изучение природы магнитных полей и цикла солнечной активности.

«Мы сможем исследовать тонкую структуру фотосферы, которая недоступна для телескопов малого диаметра и орбитальных обсерваторий. Комплекс приборов даст ученым возможность проводить спектральный анализ и получать уникальные данные о магнитных полях и движениях вещества, что позволит изучать причины возникновения солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других явлений на Солнце. Таким образом, работая на телескопе, мы сможем решать и фундаментальные, и прикладные научные задачи», — подчеркнул Медведев.