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Пашинян «сверил часы» с Путиным

Источник:
«Известия»
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Фото: © Пресс-служба президента России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел продуктивной свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 12 октября в Кремле.

«Сегодня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе. Продолжим контакты для реализации достигнутых договоренностей», — приводят «Известия» слова Пашиняна.

Путин предложил Пашиняну «сверить часы» перед предстоящим саммитом Содружества Независимых Государств (СНГ), который состоится 15 октября в Минске.

На повестке дня встречи лидеров было обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе, а также актуальные вопросы развития двусторонних отношений между Россией и Арменией и взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве, сообщила пресс-служба Кремля.

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Политика #Мир
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