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Блогеры в Кемерове устроили пикник на проезжей части

Источник:
Sibnet.ru
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Блогеры устроили пикник на проезжей части в Кемерове и попались инспекторам ДПС, за создание помех на дороге они оштрафованы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Трое друзей на Mercedes-Benz остановились посреди Советского проспекта в Кемерове. Они поставили на дороге столик и стали играть в нарды, подкрепляясь фастфудом. За этим делом их засекли инспекторы ГИБДД.

«У меня была поломка. Я остановился и вышел на проезжую часть, посидел на стульчике. <…> Мыслей не было, что это незаконно», — объяснился водитель.

По его словам, он выставил знак и ждал эвакуатор. А причиной остановки стало то, что в машине кончился бензин.

Его доводы не убедили полицейских. На водителя составили три протокола — за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, за нарушение правил остановки и стоянки, за создание пешеходом помех. Общая сумма штрафов составит 3,5 тысячи рублей. Еще два участника пикника заплатят по 1 тысяче рублей.

По данным ведомства, организатор пикника — тот самый 24-летний блогер, который в марте попытался на автомобиле съехать в подземный переход. Он нигде не работает, а Mercedes для нового видео взял в аренду.

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