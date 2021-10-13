Красноярец выставил на «Авито» мужской перстень за 1,5 млн рублей

Мужской перстень с бриллиантами в Красноярске и кольцо 19 века в Иркутске стали самыми дорогими лотами среди ювелирных украшений в сибирском сегменте «Авито», сообщил Sibnet.ru руководитель направления Lifestyle «Авито» Алексей Козловский.

В сентябре на «Авито» в Сибири было размещено почти 25 тысяч объявлений о продаже золотых украшений, в том числе, украшений с бриллиантами. За год их число выросло на 57%.

«Самые дорогие лоты, выставленные в сибирском сегменте "Авито" — новый мужской золотой перстень с бриллиантом в Красноярске и женское кольцо с бриллиантом в Иркутске, по утверждению продавца относящееся к 19 веку. Оба стоят по 1,5 миллиона рублей», — сказал Козловский.

Мужской перстень выполнен из белого золота и бриллиантов. Продавец обещает покупателю скидку. Женское кольцо 19 века состоит из золота и редкого разноцветного бриллианта в 1,5 карата. «Камень большой, отлично играет днем и ночью», — написал продавец из Иркутска в объявлении.

Эксперты «Авито» советуют при покупке ювелирных украшений проверять их подлинность при встрече с продавцом. Прежде всего, следует удостовериться в наличии клейма и оттиска пробы.