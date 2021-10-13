Красноярец выставил на «Авито» мужской перстень за 1,5 млн рублей

Мужской перстень с бриллиантами в Красноярске и кольцо 19 века в Иркутске стали самыми дорогими лотами среди ювелирных украшений в сибирском сегменте «Авито», сообщил Sibnet.ru руководитель направления Lifestyle «Авито» Алексей Козловский.
В
сентябре на «Авито» в Сибири было размещено почти 25 тысяч объявлений о продаже
золотых украшений, в том числе, украшений с бриллиантами. За год их число
выросло на 57%.
«Самые
дорогие лоты, выставленные в сибирском сегменте "Авито" — новый мужской золотой перстень
с бриллиантом в Красноярске и женское кольцо с бриллиантом в Иркутске, по
утверждению продавца относящееся к 19 веку. Оба стоят по 1,5 миллиона рублей», —
сказал Козловский.
Мужской перстень выполнен из белого золота и бриллиантов.
Продавец обещает покупателю скидку. Женское кольцо 19 века состоит из золота и редкого
разноцветного бриллианта в 1,5 карата. «Камень
большой, отлично играет днем и ночью», — написал продавец из Иркутска в
объявлении.
Эксперты «Авито»
советуют при покупке ювелирных украшений проверять их подлинность при встрече с
продавцом. Прежде всего, следует удостовериться в наличии клейма и оттиска
пробы.