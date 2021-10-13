Коровы стали жертвами ДТП с автобусом и фурой в Приангарье

Автобус и большегруз столкнулись на трассе в Иркутской области из-за вышедшего на дорогу скота – никто из людей не пострадал, но погибли две коровы, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на среду на трассе А-331 «Вилюй» между городами Братск и Тулун. По одной из версий, автобус Golden Dragon начал обгонять большегруз Volvo.

В этот момент грузовик наехал на скот, вышедший на проезжую часть, задел общественный транспорт, одна из коров попала под автобус.

После столкновения автобус, в котором были водитель и 11 пассажиров, съехал в кювет. Из людей никто не пострадал, но обе коровы погибли.