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Чаты родителей в Абакане заполонили сообщения о стрелке в школе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Школы Абакана усилили меры безопасности из-за слухов о вооруженном человеке, которые распространяются в родительских чатах, сообщает мэрия города.

Из-за распространения в некоторых родительских чатах городских школ сообщений о возможном проникновении вооруженного человека в абаканские школы во всех муниципальных учреждениях независимо от сферы деятельности усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям.

«Истории о шутингах некоторым людям дают простор для весьма нездоровой фантазии, и эти люди используют возможности социальных сетей и мессенджеров для нагнетания паники. Вместе с тем, ни одно такое сообщение не должно оставаться без реакции соответствующих служб. Появляющиеся сообщения немедленно передаются в Федеральную службу безопасности, Министерство внутренних дел, Росгвардию, а также принимаются оперативные меры по усилению безопасности», говорится в сообщении.

Администрация Абакана попросила родителей не паниковать, не пересылать сообщений о возможно готовящемся преступлении в соцсети и чаты, а передавать их в спецслужбы или в мэрию города.  

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