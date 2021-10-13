Чаты родителей в Абакане заполонили сообщения о стрелке в школе

Школы Абакана усилили меры безопасности из-за слухов о вооруженном человеке, которые распространяются в родительских чатах, сообщает мэрия города.
Из-за распространения в некоторых родительских чатах
городских школ сообщений о возможном проникновении вооруженного человека в
абаканские школы во всех муниципальных учреждениях независимо от сферы
деятельности усилены меры безопасности как на входе, так и в целом по зданиям.
«Истории о шутингах некоторым людям
дают простор для весьма нездоровой фантазии, и эти люди используют возможности
социальных сетей и мессенджеров для нагнетания паники. Вместе с тем, ни одно
такое сообщение не должно оставаться без реакции соответствующих служб.
Появляющиеся сообщения немедленно передаются в Федеральную службу безопасности,
Министерство внутренних дел, Росгвардию, а также принимаются оперативные меры
по усилению безопасности», — говорится в сообщении.
Администрация Абакана попросила родителей не паниковать, не
пересылать сообщений о возможно готовящемся преступлении в соцсети и чаты, а передавать их в спецслужбы или в мэрию города.