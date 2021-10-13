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РПЦ в Омске предложила запретить аборты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Общественная палата Омской области по инициативе Омской епархии РПЦ провела круглый стол, где было рекомендовано запретить аборты в регионе.

«В стране существует парадоксальная ситуация — с одной стороны государство всячески способствует повышению рождаемости, выделяет огромные средства на поддержку материнства и детства — с другой стороны убийства детей медицинскими средствами совершается за счет государственного Фонда обязательного медицинского страхования», — сказано в сообщении епархии.

По итогам круглого стола Общественная палата рекомендовала исключить аборты из системы ОМС, а также предложила Минздраву разработать рекомендации негосударственным медучреждениям региона о прекращении абортов.

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