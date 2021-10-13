Юрист объяснил длинные праздники в ноябре

Четырехдневные праздники в ноябре 2021 года получились благодаря переносу одного из январских выходных, объяснил заслуженный юрист России доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Так как 4 ноября выпадает в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. Кроме того, как обычно, накануне, 3 ноября, в среду, будет короткий рабочий день», — сказал Соловьев в интервью «Российской газете».

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Также он отметил, что увеличится отпуск у тех россиян, кто запланировал его на начало ноября. «Важно помнить, что работодатель не имеет права отказать работникам в этом. По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество», — объяснил юрист.

Он добавил, что есть службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные. Это аварийные службы, бригады скорой помощи, полиция, врачи, пожарные, а также работники предприятий непрерывного производства.

«Те, у кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались — не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время. Порядок и условия выплат должны быть прописаны в служебном контракте», — уточнил Соловьев.