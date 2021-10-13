Сибирский регион вошел в топ экологически сознательных

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Алтайский край вошел в топ-3 регионов страны с наиболее
экологически сознательным населением.
«Платформа больших данных» — совместное предприятие ВТБ и
Ростелекома — составила рейтинг регионов по уровню интереса жителей к
экологической повестке.
Анализировался интерес пользователей к заботе о здоровье,
экотурам, переработке мусора и другим аспектам осознанного отношения к
окружающей среде. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-3 вошел Алтайский
край.
Четвертое место Красноярский край. В целом жители Сибири
показали достаточно высокий интерес к экотематике — в топ-10 также вошли Иркутская,
Омская, Новосибирская и Кемеровская области.