Сибирский регион вошел в топ экологически сознательных

Алтайский край вошел в топ-3 регионов страны с наиболее экологически сознательным населением.

«Платформа больших данных» — совместное предприятие ВТБ и Ростелекома — составила рейтинг регионов по уровню интереса жителей к экологической повестке.

Анализировался интерес пользователей к заботе о здоровье, экотурам, переработке мусора и другим аспектам осознанного отношения к окружающей среде. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-3 вошел Алтайский край.

Четвертое место Красноярский край. В целом жители Сибири показали достаточно высокий интерес к экотематике — в топ-10 также вошли Иркутская, Омская, Новосибирская и Кемеровская области.