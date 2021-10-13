Моль с «зебровым» окрасом открыли в Хакасии

Российские ученые совместно с коллегами из Италии сообщили об открытии нового вида минирующей моли в Хакасии, ее крылья имеют «зебровый» окрас, сообщает пресс-служба СФУ.

Моль Micrurapteryx baranchikovi обнаружена в Хакасии и на юге Красноярского края в 2020 году. Ученые провели морфологические и генетические исследования, позволившие подтвердить статус нового вида. Внешне взрослая моль напоминает своих сородичей из числа листовых молей–минеров. Щедро опушенные чешуйками крылья имеют нарядный «зебровый» окрас из чередующихся темных и светлых полос.

«Насекомое обнаружено при повышенной численности на дикорастущем многолетнем растении — термопсисе. Мы исследовали внешние характеристики гусениц, куколок и взрослых особей моли, а также строение генитальных аппаратов самцов и самок — именно их характеристики позволяют безошибочно определить вид и отличить его от сородичей. Также получен генетический код (ДНК–баркод) вида», — сообщила ученый СФУ и Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН Наталья Кириченко.

По генетическому коду можно определить вид на любой стадии развития особи, в том числе на примере плохо диагностируемых гусениц и куколок. Также исследовательская группа в первом приближении оценила вредоносный потенциал Micrurapteryx baranchikovi и исследовала спектр естественных врагов этого вида (паразитоидов) в Хакасии.

По словам ученого, новый вид моли назван в честь Юрия Николаевича Баранчикова, российского энтомолога, заведующего лабораторией лесной зоологии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, и символизирует признание его исследований в региональной энтомологии. Юрий Баранчиков более 30 лет руководил научной станцией ИЛ СО РАН в Хакасии, в окрестностях которой и был обнаружен новый вид насекомого–минера.