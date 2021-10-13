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Правительство разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Отдельным  медицинским учреждениям в рамках эксперимента разрешат ставить пациентам диагноз без обязательной сейчас очной консультации, говорится в проекте постановлении правительства.

В рамках экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий российские врачи смогут полноценно оказывать дистанционные медицинские услуги, включая постановку диагноза без обязательной очной консультации.

Такое послабление дает проект постановления правительства, который подготовило Минэкономразвития. В ближайшее время проект будет представлен на общественное обсуждение, сообщил РБК представитель ведомства. Эксперимент в сфере телемедицины будет действовать три года на всей территории России.

До 50% обращений, с которыми пациент приходит на первичный очный прием, можно обработать удаленно — собрать анамнез, поставить предварительный диагноз, назначить лечение, пояснил директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев.

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Жизнь #Здоровье
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