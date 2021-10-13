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Строители надвинули половину пролета Центрального моста через Обь

Источник:
Sibnet.ru
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Строители надвинули 380 метров пролетного строения четвертого моста (Центральный) через реку Обь, это половина длины всей конструкции, сообщает группа «ВИС».

После завершения очередной из 16 стадий надвижки мост станет еще на 50 метров ближе к правому берегу.  

На площадке строительства на правом берегу продолжается сооружение 114-метрового пилона, который будет удерживать вантовую часть моста длиной 380 погонных метров посредством стальных тросов — 70 вант. Монолитное тело правой стойки пилона отлито на высоту 44 метра, левой стойки – на 32 метра.

Мост, получивший название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь». Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.


Новая шестиполосная автомобильная дорога и сам мост призваны разгрузить существующие переправы и создать альтернативные маршруты при движении автотранспорта между берегами Оби. Кроме самого моста проект включает строительство транспортных развязок на обоих берегах. Общая протяженность новой транспортной инфраструктуры превысит 5,1 километра.

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