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Первый трейлер фильма ужасов «Крик 5» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Будущие зрители пришли в восторг от нового трейлера пятого фильма «Крик», написав в Сети, что с нетерпением ждут выхода ленты на больших экранах.

По сюжету «Крика 5» спустя 25 лет после того, как произошла серия убийств, тихий городок Вудсборо снова накрывает волна жестоких преступлений — за ними стоит маньяк в маске Призрачного Лица. На этот раз его цель — группа подростков.

В трейлере звучит уже хорошо знакомая поклонникам хоррора фраза «Хочешь сыграть в игру?», после которой ничего хорошего не происходит.

Пользователи Сети написали в комментариях, что от продолжения любимой истории у них мурашки. Особенно порадовало российских зрителей, что героев озвучивают те же актеры дубляжа, что и в предыдущих частях. Премьера фильма «Крик 5» состоится в кинотеатрах 13 января 2022 года.

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