Daily Express извинилась за слухи о краже Россией формулы вакцины

Британская газета Daily Express извинилась перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) за статью, где говорилось, что при создании вакцины «Спутник V» использовались разработки компании AstraZeneca.

«Статья содержала недостоверную информацию. В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ», — сообщила Daily Express.

В размещенном газетой заявлении РФПИ отмечается, что разработчики «Спутник V» на протяжении многих лет применяли ту же, что и в случае с вакциной от COVID-19, платформу с использованием аденовирусов человека.

Подобный исследовательский подход, в частности, применялся еще в 2017 году при создании российского препарата от лихорадки Эбола. Британско-шведская компания, напротив, «использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор», приводит ТАСС заявление РФПИ.

Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины. В России эти материалы назвали «наглой ложью».