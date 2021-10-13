НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Daily Express извинилась за слухи о краже Россией формулы вакцины

Источник:
ТАСС
193 0
Фото: © Ministry of Defense of Peru

Британская газета Daily Express извинилась перед Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) за статью, где говорилось, что при создании вакцины «Спутник V» использовались разработки компании AstraZeneca.

«Статья содержала недостоверную информацию. В качестве извинения мы рады разместить заявление РФПИ», — сообщила Daily Express.

В размещенном газетой заявлении РФПИ отмечается, что разработчики «Спутник V» на протяжении многих лет применяли ту же, что и в случае с вакциной от COVID-19, платформу с использованием аденовирусов человека.

Подобный исследовательский подход, в частности, применялся еще в 2017 году при создании российского препарата от лихорадки Эбола. Британско-шведская компания, напротив, «использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор», приводит ТАСС заявление РФПИ.

Ранее ряд британских газет, включая Daily Express, опубликовали статьи, в которых сообщалось, что спецслужбы РФ якобы получили информацию о составе вакцины AstraZeneca и впоследствии эти данные были использованы для создания российской вакцины. В России эти материалы назвали «наглой ложью».


Еще по теме
Предупреждающее об острой фазе COVID устройство создали в Новосибирске
Инфекционист рассказал о влиянии COVID на фертильность
Эксперт объяснил высокую смертность от COVID
Кремль ответил на обвинение в «краже» Россией формулы вакцины
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Строители надвинули половину пролета Центрального моста через Обь
Сибирь спустя полгода получила полпреда
Предупреждающее об острой фазе COVID устройство создали в Новосибирске
Томский губернатор попросил смягчить требования к малым аэропортам
Самое популярное
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Вышла игра Far Cry 6
Первую высшую оценку выставили на «Ледниковом периоде»
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

korvinsS

Тут она сама подавится своими печеньками максимка.

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru