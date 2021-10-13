Вышел трейлер ремейка «Один дома» от Disney

Новый фильм «Один дома» выйдет на Disney +, трейлер ремейка киностудия опубликовала в Сети.

По сюжету ремейка главный герой — мальчик, которого оставили в канун Рождества одного дома. Родители с большой семьей в суете забываю его взять в путешествие. Преступники, разузнав о беззащитном ребенке, решают ограбить дом. Далее события развиваются по знакомым зрителю сценарию.

Главные роли в фильме сыграли Элли Кемпер, Роб Делани, Арчи Йейтс, Эйслинг Би, Кенан Томпсон, Тим Саймонс, Пит Холмс, Девин Ратрей, Элли Маки и Крис Парнелл.

Трейлер «Один дома» вызвал гнев у будущих зрителей. Пользователи Сети написали в комментариях, что не променяют оригинальный фильм на ремейк. Видео также вызвало разочарование, зрители отметили, что классика не нуждается в переделке.

Премьера ремейка фильма «Один дома» состоится 12 ноября 2021 года эксклюзивно на Disney +.