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Джонни Депп в рекламе Dior раскрыл ароматы музыкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © JohnnyDepp, instagram.com/JohnnyDepp

Dior представил новую рекламную кампанию с актером Джонни Деппом, где актер рассуждает о жизни и играет на гитаре.

«Заветные воспоминания, в которых сливаются звуки, ароматы и цвета. Первая гитара, концертные гримерки, рок и Генсбург ... эти чувственные путешествия вызывают столько общих моментов. Пробуждение, образ, настоящая эмоция», — говорится в описании рекламного ролика Dior.

Под опубликованным роликом в Instagram-аккаунте Dior появилось множество восхищенных комментариев. Пользователи Сети назвали рекламу искусством, и отметили, что от ролика повеяло сладостью, благодаря очарованию героя.

Модный дом сотрудничает с Деппом, несмотря на предъявленные ему обвинения в физическом и психическом насилии в отношении его бывшей жены Эмбер Херд. Актер пытается оспорить данные обвинения с 2016 года.

Депп стал амбассадором Dior в 2015 году. Это был его первый контракт на рекламу мужской парфюмерии.

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