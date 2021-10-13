Джонни Депп в рекламе Dior раскрыл ароматы музыкой

Dior представил новую рекламную кампанию с актером Джонни Деппом, где актер рассуждает о жизни и играет на гитаре.
«Заветные воспоминания, в которых сливаются звуки, ароматы и цвета. Первая гитара, концертные гримерки, рок и Генсбург ... эти чувственные путешествия вызывают столько общих моментов. Пробуждение, образ, настоящая эмоция», — говорится в описании рекламного ролика Dior.
Под опубликованным роликом в Instagram-аккаунте Dior появилось множество восхищенных комментариев. Пользователи Сети назвали рекламу искусством, и отметили, что от ролика повеяло сладостью, благодаря очарованию героя.
Модный дом сотрудничает с Деппом, несмотря на предъявленные ему обвинения в физическом и психическом насилии в отношении его бывшей жены Эмбер Херд. Актер пытается оспорить данные обвинения с 2016 года.
Депп стал амбассадором Dior в 2015 году. Это был его первый контракт на рекламу мужской парфюмерии.
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