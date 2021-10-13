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Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений увидели на детском ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Семейка Крудс. Начало»

Общественное движение «Ветераны России» потребовали провести проверку эфиров детских телеканалов СТС kids, Cartoon Network, «О!» и «Карусель» на факт скрытой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в публичном письме общественников.

Общественники заметили, что на детских каналах все чаще появляются сцены, демонстрирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Например, несколько лет на канале СТС kids идет американский анимационный сериал «Семейка Крудс. Начало». В нем ЛГБТ-сцены появляются довольно часто: поцелуй двух мужских персонажей Вал и Лу (серия «Это конец») или появление двух безымянных отцов с дочкой (серия «История Мунка»).

Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов направил обращение в адрес генпрокурора России Игоря Краснова, председателя СК РФ Александра Бастрыкина и руководителя Роскомнадзора Андрея Липова с просьбой провести проверку эфиров детских каналов СТС kids, Cartoon Network, «О!» и «Карусель» на факт пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Если нарушения будут выявлены, каналам придется приостановить деятельность на срок до 90 суток, а также выплатить штраф до одного миллиона рублей.

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