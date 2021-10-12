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МВД и ФСБ дадут право блокировать денежные переводы без суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная служба по финансовому мониторингу предложила ввести механизм внесудебной заморозки операций, которые могут быть направлены на финансирование экстремизма и терроризма.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, принимать решение о заморозке смогут руководители из МВД России, ФСБ, Росфинмониторинга, а также руководители федеральных органов исполнительной власти.

При этом подчеркивается, что перед заморозкой перевода сотрудники силовых ведомств должны собрать документы, которые подтверждают связь финансовой операции с финансированием терроризма.

Так как подобное решение является серьезным ограничением прав граждан, приостановка будет временной — не более 10 рабочих дней. За это время сотрудники спецслужб должны будут добиться необходимого решения суда.

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