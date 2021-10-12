Путин назвал главного врага российского общества

Главным врагом российского общества и угрозой стабильного развития страны и демографического будущего являются низкие доходы миллионов граждан, заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами новой Госдумы.

Глава государства сообщил, что распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры по поддержке граждан. В ближайшие три года на социальную поддержку россиян планируется направить более 41 триллиона рублей.

Кроме этого, государство выделит на развитие экономики и поддержку регионов порядка 15 триллионов, на здравоохранение — почти 11 триллионов рублей. Президент поручил депутатам выработать новые меры поддержки граждан в условиях повышенной инфляции.

«Базовая задача — это повышение доходов граждан, создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса», — сказал Путин.

Росстат в июле сообщил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян во втором квартале 2021 года выросли к тому же кварталу прошлого года на 6,8% после снижения на 3,7% в первой четверти года.