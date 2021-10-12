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Россия предложила США снять введенные ограничения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия предлагает США снять все ограничения на работу посольств и генеральных консульств, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет, говорится в заявлении МИД РФ.

Документ подготовлен по итогам встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова с американской коллегой — заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, прилетевшей в Москву.

«С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — говорится в сообщении.

В апреле 2021 года на фоне новых санкций Россия и США выслали по десять дипломатов. Москва также объявила о запрете нанимать россиян на работу в американское посольство. Послы США и России были отозваны домой для консультаций.

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Политика #Мир
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