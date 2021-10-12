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Падение астероида согнало предков людей с деревьев

Источник:
Phys.org
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Предки людей слезли с деревьев после падения погубившего динозавров астероида 66 миллионов лет назад, выяснили ученые.

Исследователи объединили сразу несколько компьютерных моделей, которые показали, что ранние предки приматов и сумчатых до катастрофы жили на деревьях, но после падения космического тела сменили экологическую нишу.

Ученые полагают, что несколько древесных видов, включая предков человека, смогли адаптироваться к новым условиям, когда на огромных пространствах леса были фактически уничтожены резким изменением климата.

По мнению специалистов, поведенческая гибкость этих животных была одним из ключевых факторов, которые позволили им выжить и эволюционировать. В результате древнейшие приматы кардинально поменяли свой образ жизни.

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