Нуланд провела в Москве «предельно откровенные» переговоры

Разговор с замгоссекретаря США Викторией Нуланд был «предельно откровенным», заявил замглавы МИД Сергей Рябков по итогам почти двухчасовых консультаций.

«Пока вся эта ситуация с визами, с консульской работой, с присутствием дипперсонала — российского в США и американского в России — не улучшается. Мы предельно откровенно поговорили на эту тему с Нуланд», — сказал Рябков.

По его словам, позиции сторон плохо стыкуются, американская сторона не прислушивается к российской логике и требованиям. При этом Рябков подчеркнул, что разговор был полезен, так как в отношениях двух стран существует «потенциал для обострения».

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву накануне и пробудет здесь до 13 октября. Инициатива визита исходила от американской стороны. Теперь ей предстоит встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.

Нуланд считается одним из ключевых специалистов в правительстве США по России и странам бывшего СССР. Прежде она курировала это направление на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.