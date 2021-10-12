Twitter разрешил удалять подписчиков

Сервис микроблогов Twitter ввел новые правила — теперь можно будет удалять подписчиков без блокировки. Удаленные пользователи не узнают о том, что их исключили из списка подписчиков.

Чтобы удалить пользователя, нужно зайти в раздел «Подписчики», выбрать там нужного человека и нажать «удалить подписчика». Ранее, чтобы отписать того или иного человека, сначала нужно было внести его в черный список, а потом удалить оттуда.

Отмечается, что Twitter начал тестировать функцию удаления подписчиков без блокировки в сентябре. В итоге ее признали полезной для пользователей, которые давно просили сервис о такой возможности.

Сейчас Twitter начал тестировать новую функцию, благодаря которой пользователи будут получать предупреждение, если тон беседы имеет агрессивный характер. Функция доступна ограниченному числу пользователей на устройствах с Android и iOS.