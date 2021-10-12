Эксперт перечислил главные шаги для снижения смертности на дорогах

Установка разделительных барьеров и светофоров с кнопкой на дорогах, устройство освещения и утилизация автохлама — действия, которые следует предпринять властям для снижения смертности в ДТП, сообщил координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Шкуматов в Facebook отреагировал на слова президента Владимира Путина, что нельзя терять в ДТП столько людей, сколько при военных действиях. По его мнению, достаточно четырех пунктов, чтобы снизить смертность на дорогах минимум в два раза в кратчайшие сроки.

Отбойники должны быть установлены на всех дорогах с количеством полос более четырех, даже в городах. Там, где интенсивное движение, должно появиться искусственное освещение. По данным Шкуматова, в условиях плохой видимости или в темное время суток гибнет до 3/4 от всех погибших.

Надо избавляться от нерегулируемых пешеходных переходов. Вместо них стоит установить светофоры с кнопкой. Также следует утилизировать автохлам.

«Автохлам, которого у нас в стране около 12 миллионов автомобилей (четверть автопарка), он хлам не только с точки зрения эстетики и внешнего вида, но и с точки зрения безопасности находящихся в салоне. Вероятность погибнуть в ржавой шахе в разы (если не на порядок) выше, чем в нормальном автомобиле при одинаковом столкновении», — написал автоэксперт.

Он добавил, что люди ездят на таких машинах только потому, что у них нет денег. А у государства есть средства на выкуп старых автомобилей, причем за сумму, чтобы водитель смог приобрести нормальное транспортное средство.