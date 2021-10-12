Предупреждающее об острой фазе COVID устройство создали в Новосибирске

Новосибирские ученые создали мобильное устройство, которое может предупредить об острой фазе коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба НГТУ.

К концу следующего года ученые НГТУ планируют создать алгоритмы для первого в России «стационара на дому» – устройства автоматического определения перехода состояния человека в острую фазу коронавирусной инфекции по параметрам температуры, сердечного ритма и дыхания.

Небольшое устройство, созданное группой компаний «Медико-биологический союз», крепится с помощью медицинского пластика на грудную клетку или спину. В аппарат встроен микрофон, улавливающий ритм дыхания и передающий информацию об отрицательной динамике для дальнейшей аналитики. Сейчас ее алгоритм разрабатывают в вузе, аналогов системе нет.

«У коронавирусной инфекции есть типичная и очень опасная черта – вроде человек болеет, но несильно, температура небольшая, а потом резко состояние ухудшается. Определить этот переход из нестабильного состояния в острую фазу помогает наше устройство. Это способ контролировать ситуацию для принятия экстренных мер», – прокомментировал директор «Медико-биологического союза» Михаил Лосев.

Разработка ориентирована не только на коронавирус, но и на любое другое заболевание, характеризующееся резкими ухудшениями состояния. Устройство может использоваться для помощи пациентам, которые лечатся дома под контролем врача.