Разрешение на оружие станет сложнее получить

Росгвардия откажется выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ, следует из опубликованного на портале проектов нормативно-правовых законопроекта.

При этом документ предполагает, что лицензию не смогут получить граждане, которые, по мнению ведомств, могут создать угрозу общественной безопасности или «нарушить права и свободы граждан».

После тестирования ФСБ и МВД также могут аннулировать ранее выданные разрешения на хранение, ношение и использование оружия. Новые проверки не затронут военных и государственных служащих.

Росгвардия предлагает внести поправки в закон «Об оружии». Кроме этого, предполагается внести изменения в законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности», чтобы расширить полномочия МВД и ФСБ.