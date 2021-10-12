АвтоВАЗ отправит в отставку пятидверную Lada Niva

АвтоВАЗ прекратит производство «длинной» Lada Niva в ноябре, следует из производственного плана автоконцерна.

С декабря в линейке АвтоВАЗа останутся только две модели Niva: трехдверная Lada Niva Legend (ВАЗ-2121) и Niva Travel (ВАЗ-2123), приводит сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» документ.

«Трехдверка» Niva Legend будет выпускаться в шести комплектациях и восьми расцветках кузова. Сейчас модель доступна в четырех версиях – Classic, Luxe, Urban и Black. Niva Travel будет сходить с конвейера в прежних пяти комплектациях и пяти оттенках.

Главной причиной отказа стало то, что пятидверная Niva Legend схожа по потребительским свойствам с Niva Travel. А спрос на эту модель уступает спросу на трехдверную.

Пятидверная Lada Niva появилась в 1996 году, она выпускается с 83-сильным бензиновым двигателем 1,7 литра и пятиступенчатой «механикой», внедорожник оснащен системой полного привода с блокировкой межосевого дифференциала. Цена на авто начинается от 644,9 тысячи рублей.