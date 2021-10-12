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Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами

Источник:
ТАСС
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Фото: 外務省 / CC BY 4.0

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

«На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», — утверждал премьер.

Премьер отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

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