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QR-коды введут в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий начнет действовать в Новосибирской области с 25 октября, сообщает правительство региона.

Из-за роста заболевших коронавирусом с 25 октября введут пропускную систему для посещения театров, кинотеатров, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий, Чемпионатов, Первенств, Кубков и так далее с количеством участников от 500 человек. Это также коснется фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.  

Посещать эти мероприятия смогут новосибирцы при наличии действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).

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west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

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Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
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