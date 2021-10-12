QR-коды введут в Новосибирской области

Система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий начнет действовать в Новосибирской области с 25 октября, сообщает правительство региона.
Из-за роста заболевших коронавирусом с 25 октября введут пропускную систему для посещения театров, кинотеатров, концертов, фестивалей, спортивных мероприятий, Чемпионатов, Первенств, Кубков и так далее с количеством участников от 500 человек. Это также коснется фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров.
Посещать эти мероприятия смогут новосибирцы при наличии действующего
QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации, полученного с использованием
Единого портала госуслуг, либо сертификата о профилактической прививке от
COVID-19 на бумажном носителе, либо отрицательного результата ПЦР-теста,
действительного в течение трех календарных дней с момента исследования, либо
справки, подтверждающей, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его
выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.
QR-код,
подтверждающий прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции, должен
быть предъявлен на электронном устройстве или бумажном носителе в формате,
позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного
устройства. Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или
имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
UynachalnicaДевушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".