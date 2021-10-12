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Россия от повышения цен на газ и нефть получит $50 млрд

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Поступления в бюджет России от нефти и газа в 2021 году могут составить порядка 9 триллионов рублей, отметили в международном рейтинговом агентстве Fitch.

Нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов в 2021 году могут вырасти почти на 70% по сравнению с уровнем 2020 года или на 50 миллиардов долларов на фоне высоких цен на нефть и газ, подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch по запросу ТАСС.

По расчетам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, в 2021 году поступления в бюджет от нефти и газа могут составить порядка 9 триллионов рублей или около 125 миллиардов долларов.

«Это на 50 миллиардов долларов больше, чем в 2020 году, и примерно на 40 миллиардов долларов больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», — говорит аналитик. Тогда ожидалось, что средняя цена нефти составит 45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ — 200 долларов за тысячи кубометров.

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Экономика #Деньги
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