Дело о гибели ребенка-велосипедиста под колесами ВMW X6 дошло до суда

Новосибирский водитель, насмерть сбивший ребенка-велосипедиста, предстанет перед судом, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, 5 июня 41-летний водитель ВMW X6 на улице Никитина при включении красного сигнала светофора не снизил скорсоть, выехал на регулируемый пешеходный переход, где сбил 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал.

От полученных травм мальчик умер. Видео происшествия разошлось по соцсетям, ЧП получило большой общественный резонанс.

Обвиняемого арестовали, он признал вину и в ближайшее время предстанет перед судом. За смертельное нарушение ПДД ему грозит до пяти лет заключения.