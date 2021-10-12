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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Дело о гибели ребенка-велосипедиста под колесами ВMW X6 дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирский водитель, насмерть сбивший ребенка-велосипедиста, предстанет перед судом, сообщило во вторник СУ СКР по региону.

По данным следствия, 5 июня 41-летний водитель ВMW X6 на улице Никитина при включении красного сигнала светофора не снизил скорсоть, выехал на регулируемый пешеходный переход, где сбил 12-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал.

От полученных травм мальчик умер. Видео происшествия разошлось по соцсетям, ЧП получило большой общественный резонанс.

Обвиняемого арестовали, он признал вину и в ближайшее время предстанет перед судом. За смертельное нарушение ПДД ему грозит до пяти лет заключения.

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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
Sibnet.Ru