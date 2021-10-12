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Лавров заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Военные и узкоформатные политические структуры пытаются дестабилизировать геополитическую обстановку в Азии, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия», — отметил Лавров.

По его словам, вклад в дестабилизацию обстановки в Азии "вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, работающие в логике «"холодной войны" и политики сдерживания».

Ситуация в Азии обострилась весной 2021 года, когда движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией.

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