Покосившиеся дома станут ограниченно годными

Минстрой ввел понятие ограниченно годного жилья — например, это дома с креном, но без риска внезапного обрушения. Соответствующий приказ вступил в силу во вторник.

Ограниченно годными могут признать зданиями, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о несущей способности. Но у таких домов отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания здания, иначе их бы признали аварийными.

Жить в доме, признанным ограниченно годным, можно, если будет проводиться мониторинг его технического состояния либо будут восстановлены или усилены конструкции и грунты.

Оценку и обследование многоквартирных домов в целях признания их находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии проводит региональная межведомственная комиссия.

Чтобы запустить процедуру технической оценки, достаточно заявления кого-то из собственников, поданного, в том числе, через портал «Госуслуги». Решение о признании многоквартирных домов ограниченно годными принимает субъект РФ в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего документа от комиссии.

Местные власти обязаны направить заявителю решение в письменной или электронной форме и проинформировать жильцов, что дом признан ограниченно годным. Означает ли это, что власти не станут расселять такой дом — не уточняется.