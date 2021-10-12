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Инфекционист рассказал о влиянии COVID на фертильность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус существенно влияет на фертильность, но нет заметных симптомов, по которым можно обнаружить это, рассказал главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.

«SARS-CoV-2 влияет на репродуктивную функцию и женщин, и мужчин. Все механизмы этого влияния еще не выяснены, так как прошло мало времени для накопления данных … Если есть нарушения кровотока, неважно, в каком органе, соответственно, есть нарушение функции этого органа. Легкие это, почки, или яичники – вопрос вторичный, главное то, насколько эти нарушения выражены», – сказал врач.

По его словам, прямое влияние вируса на клетки половых органов изучается. Но, вероятно, влияние есть, так как рецептор ACE, к которому прикрепляется коронавирус, там также присутствует.

В целом, любая тяжелая инфекция, в том числе вирусная, может оказать влияние на функцию яичников и яичек, добавил Поздняков.

«Никаких специфических симптомов нарушения фертильности в процессе течения COVID-19 не будет, независимо от тяжести заболевания. Если болезнь протекает тяжело, естественно, будет снижение либидо (организму не до того) той или иной длительности. Однако это не свидетельствует о снижении фертильности», – предупредил врач.

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