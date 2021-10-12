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Пол Маккартни переложил вину за распад The Beatles на Леннона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Iberia Airlines / CC BY 2.0

Музыкант Пол Маккартни считает, что группа The Beatles распалась из-за его коллеги Джона Леннона, который первый объявил об уходе из коллектива.

«Я не провоцировал распад. Это был наш Джонни. Я не тот человек, кто инициирует распад», — приводит ТАССслова Маккартни из интервью телерадиовещательной корпорации «Би-би-си».

По словам Макартни, Леннон однажды зашел в комнату и сообщил, что покидает The Beatles. Он сказал это очень захватывающе, так как будто подает на развод, описал музыкант.

Пол Маккартни уверен, что группа могла бы существовать дальше, если бы Леннон тогда не сказал об уходе. В итоге же для Пола время распада группы было «самым тяжелым периодом его жизни».

Пик славы группы The Beatles, состоящей из Пола Макартни, Джона Леннона, Джорджа Харрисона и Ринго Старра, пришелся на 1960-е годы. Коллектив распался в период 1969—1970 годов.

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Топ комментариев

west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
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