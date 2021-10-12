Ягудин заявил о ненужности мировых рекордов Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года критично высказался о роли мировых рекордов в фигурном катании на примере достижений Камилы Валиевой.
Валиева на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy установила новые мировые рекорды в оценках за произвольную программу и по сумме баллов.
«Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали — желательно, олимпийские», — написал Ягудин в сторис в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.
Бывший спортсмен охарактеризовал выступление одиночниц в Финляндии, где Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли весь пьедестал, словом «нормально» с несколькими смайликами.
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
UynachalnicaДевушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".