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Ягудин заявил о ненужности мировых рекордов Валиевой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/alexei.yagudin

Олимпийский чемпион 2002 года критично высказался о роли мировых рекордов в фигурном катании на примере достижений Камилы Валиевой.

Валиева на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy установила новые мировые рекорды в оценках за произвольную программу и по сумме баллов.

«Мировые рекорды никому не нужны! Это пустое место! Нужны медали — желательно, олимпийские», — написал Ягудин в сторис в Instagram, отвечая на вопрос подписчика.

Бывший спортсмен охарактеризовал выступление одиночниц в Финляндии, где Валиева, Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли весь пьедестал, словом «нормально» с несколькими смайликами.

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Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

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