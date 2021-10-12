Сборная России по футболу поставила себе задачу

Сборная России по футболу собирается выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре с первого места в группе, сообщил защитник Игорь Дивеев на пресс-конференции по итогам матча с командой Словении.

Россия на выезде обыграла Словению со счетом 2:1. В параллельном матче Хорватия сыграла вничью со Словакией. В результате после восьми туров Россия с 19 очками занимает первое место в группе H. Сборная гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах.

«Наша задача — занять первое место. У нас впереди два важных матча, дома с Кипром и с Хорватией на выезде. Будем готовиться и разбирать соперников», — сказал Дивеев.

Главный тренер сборной Валерий Карпин отметил, что сейчас футболистам сборной приятно быть лидерами отборочной группы.

Заключительные матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 состоятся в ноябре. России сыграет дома с Кипром (11 ноября) и в гостях с Хорватией (14 ноября).