Испытание «Форта Боярд» довело до истерики актрису из сериала «Чики»

Актриса Ирина Носова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Чики», приняла участие в игре «Форт Боярд». Первое испытание довело ее до истерики.

Носовой нужно было пройти комнату страха. Суть задания в том, что участник на тележке проезжает по туннелю в полной темноте, где на него сыплются скорпионы, жуки, личинки и другая живность. Когда участник выезжает на свет, ему нужно найти два кода, которые откроют ключ.

Ирина Носова, заезжая каждый раз в туннель, была в истерике от происходящего. Она постоянно кричала и стряхивала с себя мнимых насекомых. А когда выезжала на свет не могла успокоиться и продолжала искать под футболкой живность. При этом актриса все-таки смогла отыскать подсказки и помогла команде добыть ключ.

В третьем выпуске нового сезона «Форта Боярд» участниками также стали актрисы из сериала «Дылды» Ангелина Поплавская, Дарья Пицик и Снежана Самохина и танцор Дмитрий Красилов. По итогу игры команда забрала из сокровищницы форта более 500 тысяч рублей, что в новом сезоне стало самым лучшим результатом.