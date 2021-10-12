Два парня забили мужчину палками в Бурятии

Двое парней из-за долга избили палками мужчину и бросили, от травм он умер на берегу реки, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.
Тело 33-летнего мужчины с травмами головы и тела нашли на
берегу реки Селенга на окраине села Поселье. По подозрению в совершении преступления
задержаны два парня 17 и 18 лет. Они арестованы.
Один из парней потребовал от мужчины денежный долг. Но не
получил его. Тогда он стал избивать мужчину. Потерпевший попросил помощи у 18-летнего
соседа, но тот наоборот присоединился к избиению.
Молодые люди насильно увели потерпевшего к реке, где
пытались утопить, сбросив его в воду, но после неудачной попытки продолжили
бить мужчину деревянными палками, а затем оставили его на берегу и скрылись. Позже
он умер. Его тело обнаружили местные жители.
Возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть
потерпевшего).
west_nikБухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...
Kolksasвесь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной
UynachalnicaДевушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...
PlaguerДа-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".