Два парня забили мужчину палками в Бурятии

Двое парней из-за долга избили палками мужчину и бросили, от травм он умер на берегу реки, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Тело 33-летнего мужчины с травмами головы и тела нашли на берегу реки Селенга на окраине села Поселье. По подозрению в совершении преступления задержаны два парня 17 и 18 лет. Они арестованы.

Один из парней потребовал от мужчины денежный долг. Но не получил его. Тогда он стал избивать мужчину. Потерпевший попросил помощи у 18-летнего соседа, но тот наоборот присоединился к избиению.

Молодые люди насильно увели потерпевшего к реке, где пытались утопить, сбросив его в воду, но после неудачной попытки продолжили бить мужчину деревянными палками, а затем оставили его на берегу и скрылись. Позже он умер. Его тело обнаружили местные жители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). Им грозит до 15 лет лишения свободы.