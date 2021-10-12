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Два парня забили мужчину палками в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Бурятии

Двое парней из-за долга избили палками мужчину и бросили, от травм он умер на берегу реки, сообщает СУ СК РФ по Бурятии.

Тело 33-летнего мужчины с травмами головы и тела нашли на берегу реки Селенга на окраине села Поселье. По подозрению в совершении преступления задержаны два парня 17 и 18 лет. Они арестованы.

Один из парней потребовал от мужчины денежный долг. Но не получил его. Тогда он стал избивать мужчину. Потерпевший попросил помощи у 18-летнего соседа, но тот наоборот присоединился к избиению.

Молодые люди насильно увели потерпевшего к реке, где пытались утопить, сбросив его в воду, но после неудачной попытки продолжили бить мужчину деревянными палками, а затем оставили его на берегу и скрылись. Позже он умер. Его тело обнаружили местные жители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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west_nik

Бухнули ребята в бане и им показалось что Америка впишется за них. И по буху достали шашки и поскакали...

Kolksas

весь мозг пади вынесла водиле свой тарабарщиной

Uynachalnica

Девушка! Мне под 70-т, переболел в феврале 2020. Идите свои сказки в другое место рассказывать! А я вам...

Plaguer

Да-да, за них снова кто-то всё сделает.Не "мы победим" и не "мы построим" а "нам помогут" и "нам должны".
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