НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Пьяных водителей будут пожизненно лишать прав

Источник:
Sibnet.ru
625 1
Фото: © Sibnet.ru

Правительство России готовится ужесточить наказание для пьяных водителей — будет проработана возможность пожизненного лишения водительского удостоверения, такое поручение ведомствам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас КоАП предусматривает для пьяных водителей штраф в 30-50 тысяч рублей и лишение прав на три года. Водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии, закон позволяет лишить свободы на срок до трех лет. За «пьяное» ДТП, повлекшее смерть людей, максимальный срок лишения свободы — 15 лет. Максимально допустимая норма — 0,16 микрограмма алкоголя на литр выдоха, или 0,3 грамма на литр крови.

МВД, Минздрав и Минюст должны до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения», приводит «Коммерсантъ» протокол заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Еще одно поручение — проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно.

МВД совместно с другими ведомствами также придумает «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель рискует лишиться возможности управления колесным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.

Еще по теме
Депутат выступил за замену транспортного налога топливным сбором
Приложение «Госуслуги.Авто» решило главную проблему водителей
Глава МВД объявил самые опасные нарушения ПДД
Юрист дал совет забывшим права водителям
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Инфекционист рассказал о влиянии COVID на фертильность
Новосибирский гинеколог делала подпольные аборты на поздних сроках
Двойня родилась у яка в бурятском Этномузее
Два парня забили мужчину палками в Бурятии
Самое популярное
Вышла игра Far Cry 6
Стартовал главный киберспортивный турнир года The International 10
Разработчики поделились подробностями S.T.A.L.K.E.R. 2
Собчак обеспокоилась, что Пересильд на МКС превратится в Терешкову
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
26
Создание новых городов в Сибири потребует времени
23
Япония не подпишет с Россией мирный договор без Курил
23
Внесенная в черный список замгоссекретаря США посетит Россию
21
Новосибирцы больше других россиян хотели бы жить без работы
21
Дочь Кадырова стала министром
Sibnet.Ru