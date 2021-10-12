Пьяных водителей будут пожизненно лишать прав

Правительство России готовится ужесточить наказание для пьяных водителей — будет проработана возможность пожизненного лишения водительского удостоверения, такое поручение ведомствам дал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Сейчас КоАП предусматривает для пьяных водителей штраф в 30-50 тысяч рублей и лишение прав на три года. Водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом состоянии, закон позволяет лишить свободы на срок до трех лет. За «пьяное» ДТП, повлекшее смерть людей, максимальный срок лишения свободы — 15 лет. Максимально допустимая норма — 0,16 микрограмма алкоголя на литр выдоха, или 0,3 грамма на литр крови.

МВД, Минздрав и Минюст должны до 1 ноября представить «согласованные предложения» по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, «принимая во внимание степень опьянения», приводит «Коммерсантъ» протокол заседания комиссии по безопасности дорожного движения.

Еще одно поручение — проработать возможность пожизненного лишения прав для водителей, оказавшихся за рулем в пьяном виде повторно.

МВД совместно с другими ведомствами также придумает «единый механизм прекращения (ограничения)» прав пьяного водителя на управление всеми видами транспорта. Садясь за руль в нетрезвом состоянии, водитель рискует лишиться возможности управления колесным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.