Вахтанг Кикабидзе стал вдовцом

Жена 83-летнего певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе умерла. Об этом сообщила ее дочь Марина Сагарадзе.

«Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю», —цитирует Сагарадзе грузинское издание Newposts.

Ирина Кебадзе и Вахтанг Кикабидзе поженились в 1965 году и прожили вместе более 50 лет. У них двое детей и трое внуков.

Ирине Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, ранее — прима-балерина Тбилисского академического оперного театра.