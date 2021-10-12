Вахтанг Кикабидзе стал вдовцом

Жена 83-летнего певца и актера Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе умерла. Об этом сообщила ее дочь Марина Сагарадзе.
«Ушел мой прекрасный, самый теплый и преданный человек... Мама, я тебя люблю», —цитирует Сагарадзе грузинское издание Newposts.
Ирина Кебадзе и Вахтанг Кикабидзе поженились в 1965 году и прожили вместе более 50 лет. У них двое детей и трое внуков.
Ирине Кебадзе — заслуженная артистка Грузии, ранее — прима-балерина Тбилисского академического оперного театра.
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