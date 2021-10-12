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Растолстевшего Тома Круза беспощадно раскритиковали

Источник:
Sibnet.ru
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Голливудский актер Том Круз попал в объективы папарацци во время бейсбольного матча. Внешность знаменитости подверглась жесткой критике.

Автором фотографий стал Jeff Chiu из Associated Press. На снимках Том Круз сидит на трибуне во время бейсбольного матча Национальной лиги в Сан-Франциско. Поклонники 59-летней кинозвезды отметили, что он сильно располнел, а волосы поредели.

Публикацию располневшего Тома Круза сопроводили беспощадные подписи, где актера сравнивают с воздушным шариком, называют толстяком и уродом. Некоторые предположили, что он переборщил с пластическими операциями и инъекциями, а сейчас расплачивается за это.

Позднее в СМИ появилась информация, что Том Круз готовится к новой роли. Информации и новом проекте пака нет, но известно, что к съемкам актер планирует приступить в уже конце 2021 года.

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