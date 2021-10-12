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Twitter ввел функцию удаления подписчиков

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис микроблогов Twitter запустил функцию, позволяющую всем пользователям удалять другие страницы из списка своих подписчиков, сообщает пресс-служба сервиса.

«Опция удаления подписчиков теперь распространяется для всех», — уточнили в пресс-службе. При удалении из подписчиков исключенный из списка пользователь не будет об этом уведомляться, уточнили ТАСС в Twitter.

Данная функция начала проходить тестирование еще в сентябре и призвана предоставить пользователям больше возможностей управления аккаунтом в сфере конфиденциальности.

Ранее для ограничения доступа к своей странице пользователям с открытыми аккаунтами приходилось заносить учетные записи, которые они хотели бы исключить из списка читателей, в черный список, а затем удалять их оттуда.

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