Стоимость строительства метро в Красноярске снизят до 89 млрд рублей

Стоимость строительства первой очереди метрополитена в Красноярске планируют снизить до 89 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (разработчик проекта) Олег Митволь.

В середине июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Красноярского края уменьшить стоимость строительства метрополитена в Красноярске. По словам губернатора края Александра Усса, была создана рабочая группа, которая изучила варианты снижения стоимости хотя бы на 20-30%.

«Стоимость строительства изначально была 112 миллиардов рублей, сейчас нам заказчик в лице краевого транспортного управления сообщил, что мы должны перепроектировать проект, чтобы стоимость строительства не превышала 89 миллиардов рублей», — рассказал ТАСС Митволь.

Таким образом, стоимость строительства метрополитена может быть снижена на 20,5%. Он отметил, что разработка проекта, согласно нормативам Минстроя, потребуют дополнительных затрат в размере 687 миллионов рублей.

«Чтобы не затягивать проект, мы готовы вложить сейчас собственные средства, которые нам заказчик компенсирует позднее. Мы же не можем просто так написать цифру, мы должны оптимизировать сам проект, а это большая и серьезная работа», — отметил Митволь.

Он добавил, что планируется в середине октября сдать в Главгосэкспертизу часть проекта, который касается строительства котлованов для метро. После получения положительного заключения заказчик в лице краевого транспортного управления сможет объявить конкурс на начало работ, и в апреле, с началом строительного сезона, можно будет приступить к строительным работам. Непосредственно строительство линий метрополитена может начаться уже в октябре следующего года.