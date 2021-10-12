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Эксперт объяснил высокую смертность от COVID

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Позднее обращение к врачу и запоздавшее лечения стали одной из причин высокой смертности от коронавируса, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней 7-10 уходит только на начало лечения. А вирус уже сейчас тоже стал более суровый — на четвертый день уже тяжелая пневмония», — сказал врач в интервью ТАСС.

По его словам, для того, чтобы избежать роста смертности от коронавируса, необходимо своевременно начинать диагностику, а также усовершенствовать методы лечения. «Сейчас лечение неадекватно тому, что происходит с изменениями вируса», — отметил Жемчугов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 804 774 случая заражения, выздоровели 6 873 579 человек, умерли 217 372.

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Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
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