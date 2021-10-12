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Рогозин назвал фильм «Марсианин» Ридли Скотта «чушью собачьей»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Марсианин»

Голливудский фильм Ридли Скотта «Марсианин» с Мэттом Дэймоном оказался полной ерундой для гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Фильм "Марсианин" смотрели голливудский? Это ж чушь собачья», — сказал Рогозин в эфире телеканала НТВ.

Обсуждение фильмов о космосе спровоцировал первый полет на МКС российской съемочной группы, куда вошли режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Фильм с рабочим названием «Вызов» стал совместным проектом Первого канала, компании Yellow, Black and White Group и «Роскосмоса».

Фильм «Марсианин» снят по мотивам одноименного научно-фантастического произведения Энди Уира. Сюжет, который разворачивается в недалеком будущем, рассказывает историю американского астронавта Марка Уотни, члена исследовательской экспедиции на Марс.

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